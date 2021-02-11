Нур-Султан покинул "красную" зону

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Казахстан находится в "зеленой" зоне.
Столица Казахстана вышла из "красной" зоны по коронавирусу, передает zakon.kz.
Опубликована матрица оценки эпидситуации по коронавирусу в регионах страны.
Город Нур-Султан, несколько дней находившийся в "красной" зоне, перешел в "желтую". Также в этой зоне находятся ЗКО, СКО и Костанайская область.
В "красной" зоне находятся Акмолинская и Павлодарская области.
Остальные регионы - в "зеленой" зоне.
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