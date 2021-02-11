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Нур-Султан покинул "красную" зону

Фото: ALEX J BUTLER С САЙТА ... 11 февраля 2021, 10:25

Казахстан находится в "зеленой" зоне.

Столица Казахстана вышла из "красной" зоны по коронавирусу, передает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидситуации по коронавирусу в регионах страны.

Город Нур-Султан, несколько дней находившийся в "красной" зоне, перешел в "желтую". Также в этой зоне находятся ЗКО, СКО и Костанайская область.

В "красной" зоне находятся Акмолинская и Павлодарская области.

Остальные регионы - в "зеленой" зоне.

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