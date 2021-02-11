В госкорпорации "Правительство для граждан" назначен управляющий директор

Им стал Байрам Азизов.

Управляющим директором госкорпорации "Правительство для граждан" назначен Байрам Азизов, сообщает zakon.kz.

Последнее время Азизов являлся внештатным советником Багдата Мусина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Байрам Азизов родился 15 мая 1987 года. В 2008 году окончил Казахский педагогический университет имени Абая по специальности "русский язык, английский язык и литература".

Трудовую деятельность начал в 2007 году в издании "Бизнес и власть" корреспондентом освещающим вопросы страхового рынка.

С 2008 года по 2010 годы работал пресс-секретарем группы страховых компаний БТА Банка – БТА Жизнь, БТА Забота, БТА Страхование.

С 2010 по 2014 гг. руководил службой по связям с общественностью ТОО "КаР-Тел" (тм Beeline), где стоял у истоков развертывания сетей 3G в Казахстане и первой презентации руководству страны возможностей 4G.

С 2014 по 2017 гг. был частью большой программы трансформации АО "ФНБ "Самрук-Казына", возглавляя департамент по маркетингу, рекламе и PR в АО "Казпочта", выстроив процессы взаимодействия с региональными подразделениями компании.

Позже работал советником по внешним и внутренним коммуникациям председателя правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана", руководил в управлении маркетинга и коммуникаций ДК АО "Сбербанк Казахстан".

С 2019 года был исполнительным директором рекламного агентства TAG media, развивая новое направление бизнеса в Нур-Султане.

На новой должности Байрам Азизов будет заниматься вопросами коммуникаций – выполнять задачи построения сервиса и создания позитивного имиджа госкорпорации.

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