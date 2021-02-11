Сенаторы предложили наделить ветеранов дипслужбы дополнительными привилегиями

Депутаты внесли ряд своих предложений и поправок.

Сенат вернул в Мажилис законопроект о дипломатической службе Республики Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

Депутаты внесли ряд своих предложений и поправок.

Так, было предложено сократить срок действия специального мандата на назначение "ветерана дипломатической службы" с 15 до 10 лет, а с 1 января 2022 уже ввести специальные выплаты по нему.

Следующий шаг - убрать из законопроекта право дипломатического персонала использовать "дипломатическую почту" в личных целях членов своей семьи.

В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года дипломатическая почта должна содержать дипломатические документы и предметы для служебного пользования. Эта конвенция была ратифицирована Республикой Казахстан в 1993 году, и наш основной закон признает приоритет таких международных договоров над национальным законодательством. Аналогичное требование к дипломатической почте содержится в Таможенном кодексе страны. В этой связи рекомендуется убрать данное положение из законопроекта, - пояснил сенатор Кайрат Кожамжаров.

В целом законопроект направлен на повышение социальной защиты бывших дипломатов, в связи с чем в законе закрепят понятие "ветеран дипломатической службы Республики Казахстан".

К данной категории будут отнесены лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет, в том числе 15 лет работы в органах дипломатической службы Казахстана. При этом ветеранам дипломатической службы, занимавшим должность Чрезвычайного и полномочного посла или Постоянного (Полномочного) представителя при международных организациях, либо имеющим дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла, ежемесячно будет выплачиваться денежная выплата в порядке и размерах, определяемых Правительством, - сообщил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Также ужесточат отбор кандидатов в дипломаты. Желающие работать в МИДе должны будут знать иностранный язык.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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