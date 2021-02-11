Первый актер театра для детей и юношества имени Сац празднует 98-летие

За свой многолетний и плодотворный творческий путь и за величайший вклад в искусство нашей страны имя Юрия Борисовича Померанцева вписано в Золотую книгу казахстанской культуры.

Сегодня советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и Герой труда Республики Казахстан, обладатель премии "Еңлікгүл", Национальной театральной премии "Сахнагер" и Национальной премии "Алтын Адам", участник Великой Отечественной войны - Юрий Борисович Померанцев празднует свой день рождения - любимому артисту миллионов зрителей исполняется 98 лет, передает zakon.kz.

За свой многолетний и плодотворный творческий путь и за величайший вклад в искусство нашей страны имя Юрия Борисовича Померанцева вписано в Золотую книгу казахстанской культуры.

Свою актерскую деятельность Юрий Борисович начинал на подмостках легендарного театра, где в далеком послевоенном 1945 году он сыграл роль Волка в первом спектакле только что открывшегося театра для детей - "Красная Шапочка". Именно тогда - в первый трудный послевоенный год, молодому фронтовику посчастливилось встретить Наталию Ильиничну Сац, она и пригласила молодого артиста в только что созданный ею театр для детей. С этой судьбоносной встречи и началась актерская карьера Юрия Борисовича Померанцева, ведь именно Наталию Ильиничну Сац он считает своим главным наставником и учителем в профессии.

В театре его называют мастером сценического перевоплощения, к тому же доброта, человечность и порядочность, присущие его характеру, всегда находят отклик в детских сердцах – маленькие зрители до сих пор обожают своего кумира и с удовольствием ходят на спектакли с его участием. Юрий Борисович был рожден актером, казалось, что сама судьба вела этого талантливейшего человека по выбранному им пути - с таким завидным упорством, "наперекор всем стихиям" шел он к цели, ни разу не изменив своему призванию.

Пройдя суровую школу военных лет, где был тяжело ранен и, не имея специального образования, он сумел завоевать любовь и признание публики, стать знаковой фигурой в театральном мире, сыграть сотни ярких образов - на его спектаклях выросло уже не одно поколение зрителей. Корифей сцены и интеллигент высшей пробы, для которого не устарело понятие "святое искусство", Юрий Борисович всегда охотно делился своим опытом с молодыми актерами нашего театра, связь с которыми не прерывается и сегодня. - рассказали в театре.

Коллектив театра для детей и юношества имени Сац в этот замечательный день искренне, сердечно поздравляет Юрия Померанцева с днем рождения!

Вы неимоверно талантливый артист и изумительный, добрый и отзывчивый человек! Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, новых интересных творческих проектов, замечательных ролей, счастья и удачи во всем, - обратились к легенде коллектив и труппа легендарного театра для детей и юношества Казахстана имени Сац.

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