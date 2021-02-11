В какие страны казахстанцы переводят больше всего денег

В 2020 году казахстанцы отправили более 787 млрд тенге.

Денежные переводы из Казахстана в другие страны в 2020 году увеличились до 787,7 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

По словам директора департамента платежных систем Нацбанка Ерлана Ашыкбекова, увеличение переводов является общемировым трендом.

Из-за введенных карантинных мер и режима чрезвычайного положения трудовые мигранты стали реже посещать родные страны и соответственно больше использовать системы денежных переводов. Крупнейшими получателями денег являются Россия (27,1%), Кыргызстан (21,0%), Узбекистан (19,5%) и Турция (17,4%). На эти страны приходится 85,1% от всего объема, - отметил он.

Стоит отметить, что значительно вырос объем переводов денег в Кыргызстан (+90,0%) и в Турцию (+46,4%)

В свою очередь, из-за границы в Казахстан поступило 286,9 млрд тенге.

Значительный объем переводов денег в 2020 году был направлен из таких государств, как Россия (25,8%), Южная Корея (18,0%), Узбекистан (13,4%) и Кыргызстан (11,7%), - добавил Ашыкбеков.

Он уточнил, что объем отправленных денег из нашей страны за границу, как правило, превышает объем входящих средств из других стран.

Это преимущественно связано с вопросами трудовой миграции и предпринимательской деятельностью граждан, занятых, в том числе в неформальном секторе экономики (торговые рынки), - заключил эксперт.

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