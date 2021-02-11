Габидулла Абдрахимов стал вице-министром. Что он об этом думает?

Предстоит поднять туристскую отрасль в Казахстане на новый уровень.

Свое назначение я принял с позитивом и буду курировать индустрию туризма в Казахстане, сообщил вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент zakon.kz.

Свое назначение я принял с интересом и позитивом. Мне предстоит курировать индустрию туризма Казахстана и я надеюсь, что буду полезным в этом важном для страны деле, - сообщил Абдрахимов в ответе не запрос zakon.kz.

По его словам, предстоит поднять туристскую отрасль в Казахстане на новый уровень. Начиная со строительства туристских объектов и мест отдыха, отелей, кемпингов и развивая в обществе правильное отношение к сервису и качеству.

Вице-министр уточнил, что в странах с развитой туристской инфраструктурой доля доходов от туризма очень высока как для страны так и для бизнеса.

Под туризм должно быть перестроено многое, начиная от системы пограничного, таможенного, визового контроля в аэропортах и вокзалах до водителей такси и автобусов. Туристы, приезжающие к нам должны быть уверены в своей безопасности и уровне сервиса, — отметил Абдрахимов.

21 января стало известно, что бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов назначен вице-министром культуры и спорта РК.

Яркий политик Габидулла Абдрахимов ранее запомнился многим казахстанцам. От своих заявлений, как, например, "усмирите своих жен" во время митинга жителей в Арыси в Шымкенте, до отказа от служебных авто в пользу велосипеда и поездок в автобусах. За свою карьеру он был дважды акимом Шымкента — с августа 2015 года по октябрь 2017-го и с июня 2018 года по 30 июля 2019-го, а после ухода из должности градоначальника ему сочиняли песни.

После ухода с должности акима руководитель Администрации президента Крымбек Кушербаев отмечал, что Абдрахимов получал поддержку руководства страны, однако недостаточно осознал это.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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