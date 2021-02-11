Парень умер при странных обстоятельствах. Родители требуют справедливости

Уголовное дело уже передано в суд.

Прокуратура Балхаша выпустила заявление касательно смерти молодого человека Ыдырыса Саяхова. После ряда процедур дело переквалифицировали на статью "причинение смерти по неосторожности". Родные погибшего не согласны с квалификацией, передает zakon.kz.

Мать Ыдырыса Саяхова, погибшего в сентябре 2020 года, опубликовала обращение. По словам Маншук Рахимберлиной, сын работал допоздна. 1 сентября она позвонила сыну, чтобы узнать, когда он вернется с работы. В ответ сын сказал, что не может подняться домой, и попросил отправить отца. Рахимберлина отметила, что дома сын был очень испуган, но о причинах страха не стал ей рассказывать. 15 сентября Ыдырыс собрался на празднование дня рождения. Около часа ночи матери позвонили из больницы и сообщили, что сыну нездоровится. В больницу отправился отец. Выяснилось, что у Ыдырыса две гематомы, все тело в синяках.

Через три дня мой сын не пришел в себя и умер 19 сентября, - рассказала она.

Было начато расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 25 января этого года статью переквалифицировали на "Причинение смерти по неосторожности". При этом в заключении было сказано, что Ыдырыс ударился головой. По мнению женщины, при ударе головой не может быть гематом и синяков на теле, от которых впоследствии скончался ее сын. Она просит казахстанцев обратить внимание на это дело, потому что она хочет справедливости.

В прокуратуре Балхаша обратили внимание на это обращение.

Информируем, что 18 сентября 2020 года прокуратурой города Балхаш по заявлению отца Саяхова зарегистрировано уголовное дело по п.5 ч.2 ст.106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Был установлен 18-летний подозреваемый. Через два дня по причине смерти потерпевшего дело переквалифицировано на ч.3 ст.106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Подозреваемый был взят под стражу на 2 месяца. Расследование поручено Департаменту полиции области, - говорится в сообщении.

В надзорном органе сообщили, что дело было переквалифицировано, потому что свидетельские показания, очные ставки и заключения экспертов, опровергли факт умышленного нанесения телесных повреждений. Кроме того, в деле есть записи фельдшеров скорой помощи, где погибший указывал на собственное падение.

Отмечается, что уголовное дело уже передано в суд.

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