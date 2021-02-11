ВОЗ: COVID-19 мог появиться за два месяца до официального подтверждения

ВОЗ предложила китайской стороне проверить образцы крови у более широкого круга населения.

Китай два месяца не сообщал о коронавирусе после его появления. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает zakon.kz.

В американском издании опубликованы предварительные результаты исследований экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Которые говорят о том, что коронавирус мог появиться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено.

Согласно данным публикации, международная группа экспертов ВОЗ четыре недели работала в китайском Ухане над выявлением источника его происхождения.

Они не исключили, что более 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до 8 декабря 2019 года, когда был обнаружен первый пациент с выявленным штаммом коронавируса.

Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек считает, что необходимы дальнейшие исследования.

Как отмечает eadaily.com, ВОЗ предложила китайской стороне проверить образцы крови у более широкого круга населения, чтобы подтвердить свою теорию, но китайские власти пока не дали на это разрешения.

С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань.

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