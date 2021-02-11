Сенатор возмущен ценами на яйца и курицу

Он считает, что птицеводам нужна дополнительная поддержка со стороны государства.

Депутат Сената Султан Дюсембинов считает, что одной из основных причин повышения стоимости яиц и мяса птицы стало удорожание кормов. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра он предложил пути решения этой проблемы, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, многие корма подорожали в 1,5 - 2 раза. Кроме того, Казахстан вынужден закупать за рубежом витаминные добавки, племенное поголовье птиц.

Все мы видим, что в последнее время цена на куриное яйцо и мясо птицы растет. Тому я вижу несколько причин. В их числе - проблемы с формированием племенного поголовья птиц в стране. Поэтому их приходится импортировать. Кроме того, из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства кроме кормового зерна и травы вообще больше ничего и нет, - отметил сенатор.

Сенатор считает, что птицеводам нужно предоставить дополнительную поддержку со стороны государства, так как некоторые отечественные птицефабрики уже находятся на грани закрытия.

Правительство должно создать достойные условия для предпринимателей отрасли. В их числе: содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение административных барьеров и защита от недобросовестной конкуренции, - предложил Дюсембинов.

Осенью 2020 года в Казахстане был зарегистрирован птичий грипп. В основном болели куры, несущие яйца. Из-за этого в семи областях был объявлен карантин. Президент "Союза птицеводов Казахстана" Руслан Шарипов тогда говорил, что вирус погибает при минусовой температуре и при кипячении от 40 до 70 градусов.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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