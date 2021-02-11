Алматы в "зеленой зоне": почему не ослабляют карантин

Удержание эпидситуации в "зеленой" зоне даст возможность бизнесу работать без ограничений.

Главный санврач города Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему в мегаполисе не ослабляют карантин, несмотря на то, что он находится в "зеленой зоне", передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 31 января по сегодняшний день город Алматы находится в "зеленой" зоне. В связи с этим представители бизнеса на встрече с главным санитарным врачом Алматы предложили смягчить карантин, а именно продлить график работы банков, разрешить работу ТРЦ без ограничений по воскресеньям и установить заполняемость до 30% для кинотеатров и театров.

В ответ Бекшин заявил, что для этого нужно время. Главный санврач заявил, что усиление карантинных мер даже при выходе в более мягкую зону, сохраняется на протяжении двух недель. Смягчение ограничительных мер проводится не ранее истечения 14 дней.

Иными словами, еще 4 дня необходимо продержаться в "зеленой" зоне, чтобы иметь основание для смягчения ограничительных мер.

Мы принимаем с благодарностью ваши предложения и готовы выслушать их, так как наша задача состоит в том, чтобы держать баланс между ограничительными мероприятиями и поэтапном их смягчении. Мы понимаем, бизнесу нужно работать. Буквально вчера мы стояли на границе между "желтой" и "зеленой" зоны. По итогам сегодняшнего дня мы спустились основательно в "зеленую" зону, но тем не менее продолжаем находиться в верхней части, и любая вспышка на каком-то объекте вернет нас обратно в "желтую" зону. Стабилизация обстановки у нас в городе является общей целью. Также хочу сказать, что есть моменты, которые мы сейчас рассматриваем для того чтобы наш алматинский бизнес не страдал от субъективных факторов, - отметил Бекшин.

По словам главного санврача Алматы, надо чтобы и бизнес существовал, и население было здоровым, поэтому предложения и дополнения от представителей бизнеса будут учтены и приняты к сведению для дальнейшей работы.

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