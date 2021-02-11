Лже-менеджер обманывал казахстанцев от имени певцов

Его приговорили к трем годам.

Уроженец ВКО решил заработать деньги в Instagram. Его осудили на три года, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Департамент УИС по области, мужчина представлялся менеджером певцов казахстанской эстрады и предоставлял ложные сведения о проведении розыгрышей автомобиля и полумиллиона тенге.

Из числа зарегистрированных он выбирал "победителей" и отправлял им сообщения следующего содержания: "Здравствуйте, вы стали победителем нашего розыгрыша! Сегодня фортуна на вашей стороне! Вам необходимо приобрести авторский альбом данного певца, после чего вы можете забрать свой выигрыш", - отмечается в пресс-релизе.

Далее "горе-победитель" переводил на банковскую карту определенную сумму и ждал свой "выигрыш". Однако после получения перевода лже - менеджер блокировал людей, а после вовсе удалял созданный аккаунт.

Его приговорили к трем годам ограничения свободы.

Я искренне сожалею о содеянном. Это моя первая судимость. Сейчас я возмещаю материальный ущерб и прошу прощения у потерпевших, - поделился осужденный в ходе проведенной инспектором беседы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!