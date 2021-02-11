"Слово мужика даю". Что сказал полицейский для спасения подростка от суицида

Переговоры помогли парню.

Подросток в Алматинской области пытался сброситься с вышки, сообщает zakon.kz.

В ночь с 5 на 6 февраля 17-летний житель Уштобе залез на 50-метровую вышку.

Сначала лейтенанты полиции Нурман Умаров и Максут Мухамадиев пытались вступить в диалог с подростком. Но он не шел на контакт и всячески сопротивлялся. В итоге Нурман Умаров взял ситуацию в свои руки: залез на рядом стоящую вышку и по мостику перебрался к нему, якобы передать сигареты, – сообщил начальник Каратальского РОП Рауан Абдраимов.

По информации пресс-службы ДП области, парень был настроен решительно. Но после 20 минутных переговоров юноша был успешно спасен.

На сегодня жизни подростка ничего не грозит. С ним будут проводиться профилактические беседы. А в отношении родителей составлено два протокола, – дополнил Абдраимов.

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