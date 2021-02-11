Как казахстанцев планируют приобщить к чтению

Ведется работа по организации современных моделей библиотечной системы и деятельности.

Планируется открывать коворкинг-центры и делать доступным электронный фонд библиотек, сообщил на брифинге вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, передает корреспондент zakon.kz.

Ведется работа по организации современных моделей библиотечной системы и деятельности. То есть максимально создаются условия для чтения книг. В этом году планируется открытие новых коворкинг-центров в Алматы, на территории Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей. Наряду с традиционной библиотечной деятельностью совершенствуется работа Национальной электронной библиотеки, — сообщил Дауешов.

Сегодня, по его словам, министерством ведется работа по запуску электронного каталога библиотек Казахстана, а также прорабатываются способы сделать электронный фонд библиотек страны доступным для читателей через биллинговую систему.

Будет проработан вопрос открытия республиканской библиотеки для детей и юношества в Нур-Султане. Мерами, проводимыми в рамках года поддержки детского и юношеского чтения, будут охвачены все регионы республики, — добавил вице-министр.

Также в Минкультуры и спорта есть планы по стимулированию новых авторов в области современной литературы.

В период современных технологических изменений и бурного развития, который переживает весь мир, у детей разный ум, другой интерес. Поэтому вполне закономерно, что книги для детей, написанные 20-30 лет назад, в этот день не особо интересуют ребенка. В этой связи министерством будут реализованы следующие меры по стимулированию новых авторов в области современной детской литературы, поддержке лучшей детской литературы, — заключил Дауешов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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