Санврачи не разрешили проводить "Алматы-марафон"

Проведение в городе масштабного спортивно-массового мероприятия "Алматы марафон" на данный момент невозможно в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Организаторы "Алматы марафона" перенесли мероприятие с ранее согласованной даты (11 апреля 2021 года) на 12 сентября 2021 года в связи с получением официального ответа от Управления спорта Алматы, а также Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы за подписью Жандарбека Бекшина, передает zakon.kz.

Проведение в городе масштабного спортивно-массового мероприятия "Алматы марафон" на данный момент невозможно в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Вопрос проведения "Алматы марафона" обсуждался нами неоднократно. Мы понимаем важность проведения спортивных мероприятий, но, к сожалению, ситуация в стране до сих пор нестабильна и дать конкретный ответ и разрешить проведение такого массового мероприятия было достаточно трудно. Тем не менее, мы готовы идти навстречу организаторам. Совместными усилиями нам удалось получить разрешение от санитарного врача на проведение менее масштабного Зимнего забега в конце февраля. По итогам проведения мы обсудим с ответственными лицами детали последующих массовых стартов в период карантина, – сказал руководитель Управления физической культуры и спорта Алматы Рустем Байсеитов.

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