Отец встретил сына через 30 лет по обрывку газеты

Я не жалею, что так сложилась судьба.

Актюбинский волонтер Жолдас Белокосов встретился с отцом через 30 лет, сообщает zakon.kz.

В интервью "Диапазон" Жолдас отметил, что все года боялся быть обузой и не искал родных.

С мамой несколько лет не виделся. Про отца мне сказали, что он умер. Искать родных не пытался. Думал, раз не нужен, зачем кому-то быть обузой, – говорит он. – Последние годы хотелось увидеть дедушку почему-то.

Родители Жолдаса развелись, когда ему был годик: мать увезла его в другой город, сменила фамилию.

Недавно отец нашел обрывок газеты за 2020 год, где встретил имя сына.

Отец Жолдаса нашел на улице обрывок газеты, у него такой характер, он все всегда читает. А там написано Жолдас Белокосов и Евгений Лазарчук. Он попросил проверить, – рассказала тетя Балзипа Абдрахманова. – Стали искать в Интернете, нашли контакты Евгения Лазарчука. Позвонили ему, спросили про Жолдаса и отчество совпало!

Тетя отметила, что искали его во всех детских домах, подавали объявления в передачу "Жди меня". Но вестей не было.

Теперь впереди у Жолдаса знакомство со всей своей многочисленной семьей.

Тетя рассказала, что дед просил найти меня перед смертью. Это как наставление от него было. С семьей проведем садака по нему. Неожиданно все. Я считал, что никому не нужен, не интересен. Еще не привык, что у меня большая семья. Только недавно говорил, что у меня нет ни одного снимка, где я маленький. И тетя мне скинула снимок, где мне полгода. Рад, что отец жив. Я не жалею, что так сложилась судьба. Не унывал, был на позитиве, - заключил Жолдас.

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