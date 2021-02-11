Появились кадры задержания акима в Алматинской области

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Антикоррупционная служба по Алматинской области поделилась кадрами задержания акима Талгарского района, передает zakon.kz.

24 января по результатам совместной работы Антикоррупционной службы по Алматинской области с прокуратурой Алматинской области и ДКНБ РК Алматинской области было начато досудебное расследование в отношении акима Талгарского района и других должностных лиц акимата Талгарского района по фактам получения неоднократно взяток в значительном размере группой лиц по предварительному сговору, то есть по пункту 2 и 4 части 3 статьи 366 УК РК. пресс-служба Антикоррупционной службы по Алматинской области

26 января судом Илийского района в отношении акима Талгарского района санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком до 2 месяцев.

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование, в связи с чем другие сведения в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.

3 февраля в Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании акима, распространяемую в соцсетях.

9 февраля в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование в отношении акима Серикжана Ерекешева и должностных лиц акимата Департаментом Антикоррупционной службы по Алматинской области было начато 24 января.

Серикжан Ерекешев стал акимом Талгарского района в августе прошлого года после смерти предыдущего руководителя.

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