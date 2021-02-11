Лукашенко назвал условия своего ухода с поста

В их число вошли "мир, порядок и отсутствие протестов"

Лукашенко назвал мир, порядок и отсутствие протестов условиями своего ухода с поста президента, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Помимо этого, Лукашенко пообещал провести честные и открытые президентские выборы после того, как будут готовы все необходимые документы.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период, - сказал он.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах страны начались массовые акции протеста.

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