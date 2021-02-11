Житель Кокшетау хотел привлечь внимание девушек своими интимными фото

В отношении него начато досудебное производство.

Житель Кокшетау попал под следствие из-за своих интимных фото, сообщает zakon.kz.

10 февраля в рамках ОПМ Anti-fraud в ходе мониторинга интернет-ресурсов в социальной сети "ВКонтакте" установлена активная страница, где кто-то под псевдонимом занимается распространением и рекламированием фотографий порнографического характера на территории Кокшетау. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОКП УП Кокшетау установили 24-летнего жителя Кокшетау, который признал свою вину. Как выяснилось, он размещал свои личные интимные фотографии. Таким образом, он хотел привлечь к себе внимание девушек. пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве уточнили, что в отношении молодого парня полицейские начали досудебное производство по ст. 311 УК РК "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов". Следственные действия продолжаются.

На территории Акмолинской области с 9 по 11 февраля проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие Anti-fraud, направленное на борьбу с правонарушениями, совершенными с использованием информационных технологий. В рамках ОПМ сотрудники областного ДП пресекают факты распространения в сети фото порнографического характера.

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