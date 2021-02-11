Представлена доркарта программы "Рухани жаңғыру" на 2021 год

По итогам заседания Правительству дан ряд поручений.

Под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания, проходившего в формате видеоконференции, обсуждены текущие результаты реализации программы и определены приоритетные направления дальнейшей работы.

Открывая заседание, Крымбек Кушербаев отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей программной статье "Независимость превыше всего" обозначил ценностные ориентиры дальнейшего развития программы "Рухани жаңғыру", инициированной Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Во-первых, это защита и уважение священных ценностей нашей Независимости, во-вторых, четкая государственная позиция по актуальным вопросам общественного развития.

Госсекретарь подчеркнул, что в условиях современных рисков и вызовов глобализации программа "Рухани жаңғыру" – важнейший ориентир развития человеческого капитала и механизм выстраивания новой идеологической повестки для нашего общества.

Участникам заседания также была представлена специальная Дорожная карта реализации Программы модернизации общественного сознания.

По итогам заседания Правительству дан ряд поручений по обеспечению качественной и эффективной реализации Дорожной карты программы "Рухани жаңғыру" на 2021 год.

Госсекретарь также поручил рассмотреть предложения и рекомендации Национальной комиссии, в том числе по открытию проектного офиса "История народа", для написания полной академической истории Казахстана, усилению тематики спецпроекта "История в кино и на телевидении", развитию туризма в рамках спецпроекта "Киелі Қазақстан", созданию отечественного Банка изобретателей. Также было обращено внимание на необходимость обеспечения качественного культурно-просветительского и образовательного контента, особенно для детей и юношества.

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