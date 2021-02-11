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Дождь, снег, туман, гололед - погода на 12 февраля в Казахстане

Фото: pixabay.com 11 февраля 2021, 19:30

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды.

Прогноз погоды на 12 февраля представил "Казгидромет", передает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, с чем местами пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег. Лишь на юге и западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Актюбинской области местами - гололед.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Нур-Султане будет морозно, -16 градусов, ясно.

В Алматы - облачно, возможен снег, 4 градуса выше нуля.

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