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Автобусные полосы убрали на проспекте в Нур-Султане

Фото: Pixabay 11 февраля 2021, 19:43

Работы по демонтажу дорожной разметки будут проведены с наступлением благоприятных погодных условий.

Полосы общественного транспорта по проспекту Кабанбай батыра исключены с 10 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Их убрали на участке от ул. Сыганак до кольцевой развязки в обоих направлениях для разгрузки улично-дорожной сети города.

Движение для всех видов автотранспортных средств разрешено при въезде в город по трем полосам, при выезде из города - по двум.

Работы по демонтажу дорожной разметки будут проведены с наступлением благоприятных погодных условий.

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