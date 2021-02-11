В чатах Telegram не будет рекламы - Дуров

Об этом он написал на своем канале в мессенджере.

Почему пользователям не стоит беспокоиться о рекламе в Telegram, рассказал основатель и генеральный директор мессенджера Павел Дуров, сообщает zakon.kz.

Я прочитал статью, в которой пользователям предлагалось не переходить на Telegram из других приложений, потому что "Telegram представит рекламу". Это вводит в заблуждение как минимум по трем причинам, - написал он в своем Telegram-канале.

Во-первых, как уточнил Дуров, "в чатах Telegram не будет рекламы".

Пользователи, которые полагаются на Telegram, как на приложение для обмена сообщениями, а не как на социальную сеть, никогда не увидят рекламу. Приватные и групповые чаты всегда будут без рекламы. Как я уже отмечал в декабре, реклама рассматривается только в крупных каналах "один ко многим" (например, в этом), которых нет ни в одном другом приложении для обмена сообщениями. Таким образом, пользователи, отказывающиеся от старых приложений в пользу Telegram, не увеличивают количество рекламы в своей жизни, - пояснил он.

Во-вторых, по словам основателя Telegram, "пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы".

Мы считаем аморальным сбор личных данных пользователей для таргетинга рекламы, как это делают WhatsApp-Facebook. Нам нравится подход сервисов, заботящихся о конфиденциальности, таких как DuckDuckGo: монетизация сервисов без сбора информации о пользователях. Таким образом, если мы вводим рекламу по каналам "один ко многим", она будет контекстной - на основе темы канала, а не на основе каких-либо пользовательских данных, - уточнил Дуров.

В-третьих, как подчеркнул он, руководство Telegram исправляет рекламу, "которая уже есть".

На большинстве рынков создатели контента в Telegram уже монетизируют свой контент, продавая рекламные сообщения на своих каналах. Это хаотичный рынок с множеством сторонних рекламных сетей, продвигающих навязчивую рекламу, которая создает негативное впечатление у пользователей. Мы хотим исправить эту ситуацию, предложив владельцам каналов альтернативу с учетом конфиденциальности, - рассказал основатель мессенджера.

Также он отметил, что "пользователи смогут отказаться от рекламы", но, как считает Дуров, "реклама с учетом конфиденциальности - это хороший способ для владельцев каналов монетизировать свои усилия - в качестве альтернативы пожертвованиям или подпискам", которые, как обещает он, руководство также разработает, "чтобы предложить" пользователям.

Наша конечная цель - создать новый класс создателей контента - таких, которые являются финансово устойчивыми и свободными в выборе стратегии, которая лучше всего подходит для их подписчиков. Традиционные социальные сети слишком долго эксплуатируют пользователей и издателей с помощью чрезмерного сбора данных и манипулятивных алгоритмов. Пора это изменить, - заключил Дуров.

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