Свиней научили играть в видеоигры

Всего в опыте участвовали четыре особи.

В США ученые из Университета Пердью обучили свиней играть в видеоигры, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

В ходе эксперимента свиньям показали, как пользоваться джойстиком, который подключен к компьютеру. Всего в опыте участвовали четыре особи мини-пиги Эбони и Айвори, а также йоркширские Гамлет и Омлет. В результате животные научились взаимодействовать джойстиком и следить за происходящим на дисплее.

Отмечается, что к настоящему времени ученым уже удалось обучить свиней игре, в которой курсору нужно сталкиваться со стеной. При победе динамики издают специальный звук, а победившее животное получает лакомство.

По итогам эксперимента, лучшими "киберспортсменами" стали Гамлет и Омлет, однако позднее исключили из опыта из-за большого размера, который не позволял им дотянуться до джойстика.

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