Названы приложения, которые лучше удалить со смартфона

Рекомендовано удалять бесполезные и даже вредные приложения.

Названы пять типов приложений, которые лучше удалить со смартфона, передает zakon.kz.

Как сообщает "Российская газета", практически любой смартфон из коробки работает если не идеально, то как минимум достойно и не нуждается в "прокачке". Однако люди, несмотря на это, по-прежнему первым делом устанавливают бесполезные и даже вредные приложения, которые якобы делают из девайса настоящего монстра.

Программы, которые нуждаются в удалении:

"Народные" определители номера вроде GetContact и Truecaller. Они полезны, когда нужно узнать имя человека, который звонил с неизвестного номера. Однако точно так же они выдадут и ваше имя вместе с номером всем желающим, а заодно покопаются в вашей адресной книге и скопируют оттуда все данные, чтобы добавить в свою базу. Вряд ли ваши друзья, будут этому рады. Приложения для экономии заряда батареи. Обычно они выглядят круто, показывая уровень заряда и предлагая нажать на волшебную кнопку. Но никакого эффекта это не даст - в лучшем случае из памяти будут выгружены самые тяжелые программы, которые вскоре загрузятся снова, потратив еще больше ресурсов системы. А еще такие приложения часто показывают рекламу - во весь экран или в какой-то части окна. Это раздражает и генерирует лишний интернет-трафик. Как-то не очень экономно. Лучше воспользуйтесь стандартными средствами операционной системы - включите экономный режим в настройках, откажитесь от фонового обновления данных. Очистители памяти. Занимаются практически тем же, что и "улучшаторы" батареи - агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти. На какое-то время в ОЗУ действительно становится побольше места, но этот эффект достаточно кратковременный. Фонарики. Этот инструмент встроен уже в любую мобильную операционную систему, поэтому нет смысла скачивать еще один из магазина приложений. Многие из фонариков, кстати, требуют доступ к адресной книге, списку звонков, SMS и другим разделам, что наводит на мысли об их, скажем так, шпионском предназначении. Зачем фонарику читать ваши сообщения? Сканеры QR-кодов и документов. Во-первых, они встроены в приложение камеры и Google Диск, а во-вторых, совсем недавно в одном из таких приложений обнаружили вредоносную функциональность.

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