В Актау один из судов закрыли на карантин

В здании ведутся дезинфекционные работы.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области временно не будет работать с 10 по 19 февраля, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, в здании суда введены карантинные ограничения на основании постановления главного государственного санитарного врача Актау. Сотрудники переведены на удаленную работу. Вход граждан в здание суда не допускается.

Судебные разбирательства проходят в режиме онлайн, а некоторые переносятся на более поздние сроки. О дате и времени назначения судебных заседаний сторонам, имеющим отношение к делам, направляется дополнительная информация.

Отмечается, что в настоящее время в здании ведутся дезинфекционные работы.

Сроки и режим ограничительных мер могут быть изменены в соответствии с улучшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Просим с пониманием отнестись. пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области

Причина закрытия суда на карантин не сообщается.

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