Появились подробности исчезновения священного фаллоса из некрополя в Мангистау

Проводится поиск камня и ведутся следственные мероприятия.

О священном шуметеке (мужской половой орган) в мечети Шопан ата и его пропаже рассказал директор Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Марат Утесинов, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, подземная мечеть и некрополь Шопан ата, по словам Утесинова, состоят в государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения.

Некрополь Шопан ата является самым большим по площади и количеству видимых памятников. В настоящий момент их более 2 тыс. Здесь можно встретить все типы мемориально-культовых памятников, которые характерны для западного региона Казахстана.

Впервые его исследовала в 1951-1952 годах архитектурная экспедиция под руководством Малбагара Мендикулова. Позже в 1977-1978 годах некрополь посетила экспедиция, организованная Министерством культуры КазССР. В 1982 году сюда прибыла экспедиция под руководством Серика Ажигали, которая была организована Обществом по охране памятников. Постановлением Совета министров Казахской ССР от 26 января 1982 года некрополь и мечеть Шопан ата были приняты под государственную охрану.

В результате исследования на учет принят 1661 памятник. Среди них огромное количество уникальных форм архитектуры, такие как: "койтас", архаичные оградки, ящики-саркофаги, стелы-ферты, грубо обработанные каменные плиты - стелы, стилизованные надгробия, а также саганатамы, купольные мавзолеи, кулпытасы, кулпытасы с койтасами, ступенчатые надгробия типа уштасов и бестасов, - рассказал Марат Утесинов.

Отмечается, что из-за политических соображений советского периода символ фаллического культа не был взят на учет специалистами, то есть камень не был задокументирован, и на него не составлялась учетная документация.

С 1990-х годов пользователем памятника истории и культуры "Подземная мечеть Шопан ата и некрополь" является общественный фонд "Шопан ата". Согласно охранному обязательству, данная организация отвечает за сохранность ансамбля и комплекса.

По словам Утесинова, необычный предмет поклонения предков пропал еще в апреле прошлого года. Шыракшы (смотритель) некрополя Шопан ата обратился по данному факту с заявлением в полицию. В данное время проводится поиск камня и ведутся следственные мероприятия.

Предполагаем, что похитить священный камень могла какая-нибудь секта или, возможно, ее украли в лечебных целях, - сказал директор Мангистауского государственного историко-культурного заповедника.

Он подчеркнул, что символ фаллического культа использовался для вымаливания потомства.

Фаллический культ характерен для всей Евразии, можно сказать, известен всему миру. Поэтому говорить, что это не памятник историко-культурного наследия – ошибка. Это, наоборот, один из элементов, являющийся доказательством принадлежности этой территории к гуннской, а потом и к тюркской мифологии, - заключил Утесинов.

В начале февраля стало известно об исчезновении священного фаллоса из некрополя в Мангистау.

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