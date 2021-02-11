Заместитель Кульгинова получил строгий выговор за коррупцию подчиненного

Он подал в отставку, которая была не принята.

Аким столицы Алтай Кульгинов наказал своего заместителя Бахтияра Макена за коррупцию подчиненного, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана, согласно закону "О государственной службе РК", после приговора в отношении экс-руководителя управления культуры, курирующим данное управление заместителем акима подано заявление в отставку.

В числе курируемых Макеном также такие социально важные отрасли, как образование, религия, молодежная политика, работа с социально уязвимыми слоями населения и т.д. (...) Учитывая высокую эффективность и результативность проводимой работы в социальной сфере, а также непричастность к уголовному делу, отставка Макена не принята. Тем не менее, ему объявлен строгий выговор, - пояснили в акимате.

Нынешний аким Нур-Султана с апреля 2013 года по 26 марта 2016 года занимал должность акима Уральска, тогда как Макен с августа 2013 года по март 2016 года был замакима ЗКО. С 26 марта 2016 года по июнь 2019 года Кульгинов был акимом ЗКО, а с июня 2019 года - назначен акимом столицы, а Макен стал его замом с июля 2019 года.

3 июня 2020 года стало известно, что при получении взятки задержан тогда еще руководитель Управления культуры Нур-Султана Нурлан Сыдыков, который подозревался в получении взятки в 10-12 млн тенге от подрядчика за покровительство при оказании услуг по организации празднования Наурыза в 2020 году.

22 января 2021 года суд признал Сыдыкова виновным и назначил наказание в виде пяти лет реального лишения свободы.

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