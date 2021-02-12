Собак научили находить заболевших коронавирусом

В эксперименте принимали участие собаки породы кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай.

Армия Индии обучила двух собак находить людей, заболевших коронавирусом, и планирует обучить этому еще больше собак, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По результатам испытаний был сделан вывод, что летучие метаболические биомаркеры COVID-19 находятся в пределах порогового предела способности обонятельного обнаружения обученной собаки и могут помочь в быстром обнаружении болезни в реальном времени, - заявили в индийской армии.

Армия провела испытания по обнаружению COVID-19 с использованием собак в контролируемых условиях. В эксперименте принимали участие собаки породы кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай. Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19.

Чувствительность и специфичность обоих собак, выявленные в результате анализа 279 образцов мочи и 267 образцов пота во время первоначальной процедуры испытания, оказались очень высокими, - говорится в заявлении.

После обучения собак отправили в транзитный лагерь в Дели для проверки транзитных пассажиров. По итогам проверки не менее 3 тыс. образцов, собаки нашли 18 заболевших человек.

Принимая во внимание успех испытания, к обучению по обнаружению COVID-19 было привлечено большее количество собак, - отмечается в заявлении.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава страны, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,5 млн человек, продолжают лечение около 142 тыс., умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тыс. человек.

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