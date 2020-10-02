Названы особенности EPG-системы в "Билайт ТВ"

Работа над проектом с "Билайном" для разработчика началась с участия в тендере осенью 2017 года.

30 апреля 2018 года оператор "Билайн" представил обновленный мультиплатформенный сервис "Билайн ТВ", отличающийся от аналогичных OTT-решений для линейного телесмотрения и VoD рядом принципиальных нововведений.

В частности, впервые на российских операторских видеоплатформах был использован уникальный электронный телегид (EPG - Electronic Program Guide) с точными метками начала эфира и едиными метаданными единицы контента. Его разработчиком выступила компания EPG Service – поставщик EPG с многолетним опытом и инновационным подходом в этой сфере. Генеральный директор EPG Service Виталий Васильев поделился с "Телеспутником" деталями проекта по интеграции телегида на платформу "Билайн ТВ".

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

На презентации обновленного сервиса "Билайн ТВ" генеральный директор "Билайна" Василь Лацанич подчеркнул, что оператор развивает собственное теле- и видеосмотрение не как платформу, а как экосистему, интегрирующую несколько платформ. При этом использовались наиболее продвинутые решения в отрасли, к котором предъявлялись строжайшие требования. В частности, для решения back-end была выбрана платформа американского разработчика Kaltura, которая, по словам Лацанича, развивалась не как операторский продукт, хотя используется ведущими зарубежными провайдерами, например, Vodafone.

Другое передовое решение, внедренное в "Билайн ТВ" — электронный телегид компании EPG Service. Виталий Васильев рассказывает, что "Билайн" был первым на отечественном рынке оператором, который решил использовать точные метки телеэфира в телегиде, а в решении EPG Service эта функция к тому моменту уже была успешно реализована. "Точные метки содержат время начала передач, транслируемых на OTT-платформе с точностью плюс-минус три секунды. Эту возможность мы предоставляли единственные на рынке и благодаря этому нам удалось выиграть тендер на внедрение телегида", — поясняет гендиректор EPG Service. Работа над проектом с "Билайном" для разработчика началась с участия в тендере осенью 2017 года. В январе 2018 года началась непосредственная интеграция решения EPG Service. Техническое задание "Билайна" на проект Виталий Васильев называет "уникальным", поскольку оператор стремился сделать свой продукт по-настоящему удобным для потребителя и не соглашался на компромиссы.

Со своей стороны, EPG Service также отнесся к проекту чрезвычайно ответственно, добиваясь полного соответствия предлагаемых решений техническому заданию. "Мы долго готовились, тестировали, проверяли соответствие ТЗ. Вопрос заключался в специальной адаптации нашей базы контента под платформу заказчика", — отмечает Виталий Васильев.

В частности, речь шла о полной адаптации формата предоставляемых EPG Service данных для платформы "Билайн ТВ". Адаптация касалась разметки XML, набора метаданных, размеров картинок и полей. В течение двух месяцев компания полностью обеспечила предоставление требуемого набора метаданных, выполнив, таким образом, условия техзадания по проекту. После этого уже самому "Билайну" потребовалось некоторое время, чтобы начать максимально полно использовать возможности телегида, предоставляемые EPG Service. Виталий Васильев уточняет, что компания передает оператору не только данные для телегида EPG, но и готовит контент для описания фильмов и сериалов в VoD-каталоге, и к настоящему моменту "Билайн" в значительной мере нарастил объем этого каталога, так что возможности EPG Service и на этом направлении оказались полностью востребованы заказчиком.

ЕДИНЫЕ МЕТАДАННЫЕ

Виталий Васильев подчеркивает, что для "Билайна" было принципиально важным обеспечить единую идентификацию контента и эпизодов сериалов в телегиде. На это же нацелен и EPG Service — в компании понимают, в какой степени это необходимо конечному зрителю. "Контент в „Билайн ТВ“ имеет одинаковую идентификацию и в линейном телевидении, и в VoD-сервисе. Можно продолжить просмотр следующих серий в VoD после знакомства с сериалом в линейном телесмотрении. Все эпизоды сериала связаны, поскольку в базе сервиса они идентифицированы как единый объект", — говорит глава EPG Service. При этом эпизоды отражаются по-разному в линейном телевидении и VoD-библиотеке, поскольку для зрителя это все-таки разные сущности со своими интерфейсами, но для оператора это одни и те же единицы контента, статистика просмотров по которым собирается единообразно. Таким образом, зритель получает возможность знать, что в программе телеканала именно те серии, которые он не видел, а оператор может сообщить ему об этом. Виталий Васильев называет такой подход правильным и практичным с точки зрения понимания оператором потребностей аудитории, и возможности подрядчика и его взгляд на логику управления контентом здесь оптимальным образом совпали с требованиями заказчика. Здесь необходимо упомянуть, что сквозная единая идентификация контента действует во всех средах вещания "Билайн ТВ" — на приставках, в приложениях для смарт-ТВ и мобильных устройств, в веб-версии с необходимой адаптацией для соответствующих интерфейсов.

"Мы помогаем "Билайну" наполнять базу метаданных для контента на платформе, и в зависимости от интерфейса информация о контенте предоставляется пользователю. К примеру, в мобильном приложении используется один формат данных, включая изображения, в других приложениях он может отличаться, но база метаданных, формирующих информацию на каждую единицу контента, едина", — поясняет Виталий Васильев. Он называет такой концептуальный подход, примененный "Билайном", уникальным для рынка и замечает, что на момент объявления тендера на EPG-телегид другие заказчики еще не предъявляли требований к системам в сопоставимом объеме. "В то время никто из заказчиков не отдавал себе отчет в необходимости применения маппинга единицы контента как в линейном телевидении, так и в VoD-каталоге, базируя их на единых метаданных. Ведь это принципиально важно для полноценной аналитики по смотрению", — объясняет Виталий Васильев.

ТОЧНАЯ РАЗМЕТКА

Еще одно конкурентное преимущество "Билайн ТВ" — точная разметка начала телевизионных программ. Глава EPG Service констатирует, что оператор был первым на рынке РФ, кто предложил эту возможность, а подрядчик смог эту возможность обеспечить технологически. Виталий Васильев объясняет разработку EPG Service технологии точной разметки телепрограмм еще до того, как сами заказчики осознали ее необходимость, своим "предпринимательским чутьем" и "инженерным мышлением". "Как предприниматель я знал, что в будущем точная разметка понадобится операторам, потому что по-другому нельзя строить систему линейного телевидения в ОТТ — это необходимо для корректной работы функции отложенного просмотра catch up. Мы изначально строили свою платформу в расчете на то, что прогрессивные системы заказчиков будут использовать ее возможность обеспечивать точные метки начала эфира", — делится он. Ни у кого, кроме EPG Serviсе не было в России к моменту объявления тендера на внедрение телегида необходимых данных и технологии работы с ними в том же объеме, поэтому все необходимое для быстрой интеграции решения на клиентскую платформу было уже готово, потребовалось лишь сформировать конкретные правила выгрузки метаданных. В конечном итоге, это позволило раскрыть потенциал системы "Билайн ТВ", который закладывал оператор при ее создании и модернизации, в полной мере.

После в РФ появились OTT-сервисы, где в той или иной форме использовались предложенные EPG Service подходы, однако именно в "Билайн ТВ" они были внедрены впервые. Виталий Васильев отмечает, что на других крупнейших российских платформах OTT-смотрения линейных телеканалов точные метки начала программ не используются до сих пор, при том, что они декларируют возможность отложенного просмотра. В то же все без исключения операторы сходятся во мнении, что функция сatch up интересна аудитории. Но на практике без точной разметки эфира она работает не всегда идеально. Зритель может что-то записать, потом перемотать назад и далеко не всегда попасть на начало программы. Дело тут в том, что catch up размечается по телегиду EPG, а телеканалы сообщают время начала программ неточно, с погрешностью, которая может достигать плюс-минус 5 минут. Столкнувшись с этим, зритель не понимает, куда ему перематывать дальше и на сколько, чтобы попасть на начало программы. У "Билайн ТВ" эти неудобства сведены к минимуму, поскольку позиция начала программы благодаря решению EPG Service указывается настолько точно, насколько это возможно. Для оператора указание точного времени начала передачи означает и точную статистику телесмотрения с учетом отложенных просмотров. А это важно и для повышения точности рекомендаций, потому что она строится именно на истории просмотров, и чем точнее эта история, тем точнее "попадание" рекомендаций в ожидание зрителей.

Говоря о направлениях совершенствования своего решения, которое отражается и на платформах заказчиков, в том числе "Билайн ТВ", Виталий Васильев на первое место помещает расширение числа телеканалов, информация о которых добавляется в базу метаданных. "„Билайн ТВ“ работает не только в России, но и в других странах. Мы работаем над тем, чтобы предоставлять им данные о большем числе телеканалов с единой идентификацией. "Билайн" добавляет новые телеканалы на платформу и мы идем в том же направлении", — рассказывает Виталий Васильев. Кроме того, „Билайн ТВ“ постоянно развивает телегид своего видеосервиса, расширяя набор информации о единицах контента. "В телегиде „Билайн ТВ“ используются не только общие данные о контенте, но и другие характеристики – занятые актеры, жанры, теги. И мы предоставляем этот богатый набор метаданных", — заключает гендиректор EPG Service.

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