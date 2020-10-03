Названо устройство сети ШПД "Ростелекома" в НАО

В 2018 году оператор провел редизайн магистральных каналов передачи данных и начал развивать подключение по технологии PON.

Рассказываем, как и зачем «Ростелеком» реорганизовал сеть передачи данных в расположенном за полярным кругом Ненецком автономном округе, какая была схема раньше, почему это выгодно оператору и абонентам, а также выясняем, насколько дороже стоит скоростной интернет в этом регионе по сравнению с соседними и возможно ли появление конвергентного предложения на Крайнем Севере.

КАК И КОГДА РОСТЕЛЕКОМ НАЧАЛ РАЗВИВАТЬ СЕТЬ В НАРЬЯН-МАРЕ

Летом 2011 году «Ростелеком» начал строить 330-километровую магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) от расположенного в Республике Коми села Усть-Цильма до заполярного Нарьян-Мара, столицы Ненецкого автономного округа (НАО). Проект стоимость 300 млн руб. предполагал прокладку кабеля с глубиной залегания 1,2 м. на сложной территории: только 90 км линии проходили вдоль автомобильных или грунтовых дорог, остальные более 240 км — по тундре и болотам.

Строительство линии завершилось через несколько месяцев, в ноябре 2011-го, а тестовая эксплуатация каналов связи началась в феврале 2012-го. После этого «Ростелеком» запустил в Нарьян-Маре сеть ШПД по технологии ADSL на скорости 8 Мбит/с. До этого в городе был доступен только спутниковый интернет (скорость всего канала составляла 16 Мбит/с).

В 2018 году оператор провел редизайн магистральных каналов передачи данных и начал развивать подключение по технологии PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть). Сейчас монтированная ёмкость оптической сети «Ростелекома» в Нарьян-Маре и прилегающему к городу посёлке Искателей составляет 7,1 тыс. домохозяйств (52% от всего населения), около 2,5 тыс. абонентов подключены к интернету по технологии PON, из них примерно половина также пользуется сервисом интерактивного телевидения. По словам директора Архангельского филиала «Ростелекома» Андрей Прищемихина, миграция абонентов региона с «меди» на «оптику» увеличивается с каждым днём.

К концу года оператор планирует увеличить монтированную емкость оптической сети в Нарьян-Маре и поселке Искателей до 73% от общего числа домохозяйств.

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК С ПРОШЛОЙ СЕТЬЮ

Существующая до конца ноября 2019 года схема организации сети «Ростелекома» в НАО предполагала, что сетевой трафик проходит путь от Нарьян-Мара через Сыктывкар и Санкт-Петербург в Архангельск, где располагаются кэширующие сервера DNS и сервер Radius. А сигналы телеканалов первого и второго мультиплекса от местного филиала РТРС сначала поступали на узел транскодирования в Архангельске, перекодировались и отправлялись обратно абонентам в Нарьян-Мар. Как отметила Екатерина Климовская, директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала «Ростелекома», это делалось из-за того, что мультикаст-трафик телесигнала не соответствовал некоторым стандартам.

При такой схеме организации сети в случае аварии на магистральной линии или сбоя станционного оборудования все абоненты оператора в НАО оставались без доступа к интернету и IPTV. По статистике, такие сбои происходили два раза в год. Поэтому «Ростелеком» в конце прошлого года принял решение доработать существую схему заполярного сегмента сети.

КАК «РОСТЕЛЕКОМ» РЕОРГАНИЗОВАЛ СЕТЬ В НАРЬЯН-МАРЕ

Изначально в «Ростелекоме» рассматривали вариант строительства второй — резервной — линии ВОЛС в Нарьян-Мар. От этой идеи в компании решили отказаться, так как ее реализация требовала серьезных инвестиций. Альтернативное решение разработали специалисты архангельского филиала «Ростелекома». Оно подразумевало включение в сеть передачи данных заполярного сегмента дополнительного оборудования: программно-аппаратного комплекса для транскодирования, Radius-сервера и DNS-сервера. Точкой присоединения для получения сигнала 20 обязательных телеканалов стал областной радиотелевизионный передающий центр (ОРПТЦ), расположенный в НАО — эта часть проекта реализуется на базе платформы SmartLabs.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ НОВЫЙ ДИЗАЙН СЕТИ

Теперь в случае аварии на магистральной линии связи абоненты «Ростелекома» в Нарьян-Маре и поселке Искателей будут иметь доступ к локальным сервисам и информационным ресурсам, размещенных на авторитативных серверах непосредственно в НАО. В частности, смогут узнать последние новости, записаться в поликлинику и посмотреть электронный дневник учащегося. А пользователи ТВ-сервиса оператора в случае повреждения магистрального кабеля будут иметь доступ к трансляциям телеканалов двух мультиплексов.

В «Ростелекоме» считают, что новая схема организация сети также поможет увеличить показатель NPS (Net Promoter Score, индекс потребительской лояльности) в регионе, снизит нагрузку на линию техподдержки и потери от перерасчётов.

ТАРИФЫ «РОСТЕЛЕКОМА» В НАО И ПЛАНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНВЕРГЕНТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

У «Ростелекома» в разных регионах России разная стоимость доступа в интернет. В Нарьян-Маре тарифы оператора одни из самых высоких. На момент написания этого материала жителям НАО «Ростелеком» предлагал подключиться к интернету на скорости 100 Мбит/с за 2,5 тыс. руб. в месяц. Абонентам из соседних регионов услуги оператора обходятся дешевле: в Архангельске, Мурманске и Воркуте за 688 руб. в месяц можно получить доступ к 100-мегабитному интернету и 166 телеканалам. При этом в Петропавловске-Камчатском «Ростелеком» предлагает подключить домашний интернет на скорости 50 Мбит/с за 2,3 тыс. руб в месяц (в этот тариф также входит сервис видеонаблюдения).

Отвечая на вопрос о возможности снижения тарифов на интернет в Нарьян-Маре, глава архангельского филиала «Ростелекома» Андрей Прищемихин сказал, что не видит возможности для этого. «Прокладка магистральной линии связи в регион была капиталоемким проектом. В настоящее время проект не окупился. Каких-то субсидий [направленных] на снижение стоимости телекоммуникационных услуг в явном виде не предусмотрено», — сказал Андрей Прищемихин. Он отметил, что в будущем оператор планирует увеличивать скорость домашнего интернета без роста стоимости тарифа.

«Ростелеком» также рассмотрит возможность создания конвергентных тарифов в регионе. Сейчас сотовая связь «Ростелекома» в НАО работает только на устойчивый роуминг и мобильный интернет, рассказала Екатерина Климовская. «Для создания конвергентных предложений нам нужны будут еще технические доработки по этой части. В первую очередь мы ставим себе задачу подключить округ к оптоволокну, а дальше будем обсуждать и рассматривать вопросы по конвергентным предложениям», — отметила представитель оператора.

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