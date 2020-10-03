Какое телевидение лучше подключить

В настоящее время у каждого варианта масса пользователей. Что же выбрать?

В то время как одни люди отказываются от просмотра телепрограмм и даже от телевизора в доме, другие продолжают с удовольствием проводить свой досуг у телеэкранов.

Традиционное эфирное телевидение в XXI веке, несомненно, теряет свою популярность, поскольку количество каналов и телепередач многим кажется скудным. Возможности кабельного и спутникового телевидения, несомненно, шире. Однако серьезную конкуренцию последним в последнее время составляет интерактивное ТВ.

В России первые кабельные телевизионные сети появились в конце 1980-х годов, спутниковое вещание стало доступно с середины 1990-х, а интерактивное — с начала 2000-х. В настоящее время у каждого варианта масса пользователей. Что же выбрать?

Кабельное телевидение

Суть технологии состоит в доставке высокочастотного сигнала в аналоговом или цифровом стандарте через проложенный к потребителю кабель. На ранних стадиях развития кабельного телевидения сигнал был аналоговым, что полностью соответствовало возможностям воспроизведения старых телевизоров с невысоким качеством изображения и звука. Однако впоследствии аналоговый способ передачи сигнала стали дополнять или полностью заменять цифровым. Последний отличает от аналогового значительно лучшее качество звука и изображения за счет практически полного отсутствия помех и большего объема передаваемой информации за единицу времени. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG-2.

Если для аналогового или аналого-цифрового вещания применяется коаксиальный кабель (BNC), то для передачи цифрового сигнала обычно используют оптоволокно либо «витую пару» (UTP, STP, FTP и др.).

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) — единственный эфирный оператор первого, второго и третьего мультиплексов (пакетов) цифрового эфирного телевидения на всей территории России, является полноправным членом консорциума DVB Project.

Помимо традиционного вещания по заданной программе телепередач, в последние годы пользователям все чаще предлагается интерактивное интернет-ТВ. Его преимущество состоит в том, что трансляции доступны не только онлайн, но также по их завершении — из архива. В режиме реального времени телепередачи и фильмы можно ставить на паузу, перематывать, сохранять на носители информации. Интересны сервисы персонального подбора пакета тематических телеканалов в нужном качестве и количестве, возможность формирования индивидуальных плей-листов (контента) на основе доступных телеканалов, видео по запросу (Interactive Video on Demand, IVoD), караоке, родительский контроль просмотра видео, доступ к сетевым играм, оплата услуг непосредственно с экрана ТВ.

Условия подключения

Чтобы начать пользоваться кабельным ТВ, необходимо связаться с провайдером и уточнить технические возможности подключения по данному адресу. В случае положительного ответа составляется заявка на подключение. Может возникнуть необходимость в приобретении дополнительного оборудования — например, если телевизор не рассчитан на формат DVB-C, потребуется специальная цифровая приставка. После установки и настройки оборудования своими силами или с привлечением специалистов провайдера остается только внести абонентскую плату.

Возможности

Подключая кабельное телевидение, вы получаете доступ к нескольким десяткам, а то и сотням телеканалов, видео по запросу, интерактивным приложениям (игры, прогноз погоды и т.д.).

Качество изображения

Аналоговое кабельное телевидение дает изображение в том же качестве, что и привычное всем эфирное — SD (стандартное). Цифровой вариант — это качество HD и выше.

Простота подключения и настройки

Пользователь может получить телесигнал двумя способами:

По выделенной линии от провайдера . Этот метод применяется в многоквартирных домах, которые подключают сразу целыми подъездами, а затем к желающим могут протянуть провод от раздаточной коробки на лестничной клетке до квартиры, с установкой Wi-Fi-роутера или без. Остается внести ежемесячную плату и смотреть любимые передачи. Пользователям кабельного Интернета достаточно просто включить интерактивную оплату телевидения в пакет услуг, которые они заказывают у своего интернет-провайдера.

По обычному телефонному проводу . Это индивидуальное подключение, доступное всем, у кого есть дома городской телефон. На провод устанавливается двойник-свитч, в который входят шнуры от телефона и от ADSL-модема или декодера. При этом телевизором и телефоном можно пользоваться одновременно! Декодер соединяется с телевизором при помощи антенного кабеля.

Таким образом, в городских условиях подключить кабельное телевидение не составляет труда.

Цена за подключение

Подключение у разных операторов стоит 300–500 рублей, а при внесении предоплаты за несколько месяцев может быть бесплатным.

Тарифы

Ежемесячная абонентская плата за кабельное телевидение обычно находится в пределах 120–200 рублей. Часто цифровое телевидение можно подключить вместе с проводным Интернетом: такой пакет услуг обходится в среднем в 450–600 рублей в месяц.

Какое кабельное телевидение лучше подключить?

Услуги кабельного телевидения предоставляют все лидеры рынка телекоммуникационных услуг — «Ростелеком», «МТС», «Билайн», «Триколор», «АКАДО».

На заметку

В России в рамках стандарта DVB-T2 предоставляются бесплатно: телевидение стандартной четкости (SDTV), цифровое радио, стереозвук, субтитры, телетекст, телегид, синхронизация времени и даты с цифровым телевещанием. Телевидение высокой четкости (HDTV) доступно только в рамках платных тарифов или по специальным акциям. Сегодня насчитывается свыше 40 российских HD-телеканалов и примерно столько же зарубежных, трансляция которых ведется на русском языке и адаптирована для отечественного пользователя. Количество зарубежных каналов, вещаемых без перевода, практически не ограничено.

Спутниковое телевидение

Это второй по популярности способ доставки цифрового телевизионного сигнала до потребителя после кабельного. Сигнал, передаваемый с телевизионной станции на спутник, принимается со спутника специальной антенной, которую обычно устанавливают на балконе, окне или крыше дома и в народе называют «тарелкой».

Условия подключения

Достаточно приобрести комплект оборудования и вызвать монтажника. Комплект должен включать в себя следующие элементы:

«Тарелка» (антенна) — устройство приема сигнала со спутника.

Кронштейн — металлическая конструкция для крепления тарелки.

Конвектор — устройство приема и конвертации отражающегося от антенны сигнала со спутника.

Ресивер (тюнер) — устройство приема, декодирования и преобразования сигнала с коннектора для просмотра на телевизоре.

Кабели для соединения конвектора с ресивером и ресивера с телевизором, кабельные коннекторы.

Иногда удобнее поставить несколько антенн, чтобы принимать сигналы с разных спутников, сильно разнесенных друг от друга в пространстве, не меняя положения тарелки. В этом случае требуется несколько кронштейнов для их крепления, а также несколько конвекторов. Ресивер используется один, а между ним и конвекторами ставится дополнительное устройство — DiSEq с несколькими входами от конвекторов и одним выходом к ресиверу.

Возможности

Прием сигнала через спутниковую антенну возможен в любом населенном пункте, даже при отсутствии любых других средств связи. Поэтому вы не только можете пользоваться услугами спутникового телевещания у себя дома, но и быстро обеспечить себе доступ к любимым каналам при переезде.

Качество изображения

Смотреть спутниковые каналы вы можете в высоком HD-качестве.

Простота подключения и настройки

Важно не только надежно закрепить антенну, но и верно ее направить, чтобы получить четкий сигнал. Подключить и настроить спутниковое телевидение самостоятельно гораздо труднее, чем кабельное, а инструкции пользователя порой бывают сложны для понимания рядового потребителя. Поэтому, если вы не искушенный пользователь спутниковых услуг, лучше вызвать профессионала, который сделает это быстрее и качественнее.

Цена за подключение

Комплект оборудования в зависимости от бренда, диаметра антенны, качества и функционала устройств стоит от 6000 до 30 000 рублей, монтаж и настройка обойдется в 1500–2000 рублей.

Тарифы

Большинство крупных провайдеров при покупке у них оборудования предоставляют бесплатный доступ к сотням каналов на разных языках, без абонентской платы. Дополнительно можно приобрести тематические пакеты с абонентской платой 150–400 рублей в месяц, включающие десятки каналов — например, спортивных.

Какое спутниковое телевидение лучше подключить?

Если у ваших друзей или соседей стоит спутниковая антенна, поинтересуйтесь их впечатлениями от провайдера и качества связи. В некоторых регионах услуги спутникового телевидения можно заказать только в одной-двух компаниях. В этом случае лучше обратиться в наиболее крупную, с опытными монтажниками и более качественным оборудованием.

Интерактивное телевидение

Это самый молодой и инновационный формат телевещания. Основное отличие, которое делает интерактивное ТВ на порядок удобнее, интереснее, функциональнее кабельного и спутникового форматов, — совмещение телевизионных и интернет-технологий. Это позволяет пользователю существенно расширить возможности просмотра телепередач и иного видеоматериала. Именно интерактивные возможности переводят данный тип телевидения в «высшую лигу» технологий телевещания.

Условия подключения

Для получения доступа к интерактивному ТВ достаточно подать заявку одним из удобных способов — по телефону, через сайт, в офисе. Провайдер уточнит техническую возможность подключения и при положительном ответе согласует время прихода специалиста для установки и настройки необходимого оборудования.

Подключение услуги требует покупки телевизионной приставки. Большинство провайдеров предлагают несколько вариантов приобретения оборудования — от предоставления в аренду (с небольшим ежемесячным платежом) до продажи в рассрочку (на 12, 24, 36 месяцев) или покупки за полную цену.

После установки и настройки оборудования остается внести абонентскую плату любым удобным способом (с помощью «личного кабинета» пользователя на сайте оператора или банка, интернет-кошелька, сети платежных или банковских терминалов).

Возможности

У крупных компаний, использующих промышленные решения интерактивного телевидения, набор сервисов обычно включает:

Огромное количество ТВ-каналов.Гибкое пакетирование ТВ-каналов с простыми способами подписки.Видеопрокат (возможность приобретения фильмов из обширных библиотек художественного и документального кино).Управление просмотром (запись телепередач — функция, которая позволяет посмотреть пропущенную передачу; управление текущей передачей (режимы паузы, перемотки).Родительский контроль (гибкие возможности ограничения доступа детей к нежелательному контенту).Караоке.Инфосервисы: погода, курсы валют, пробки на дорогах.Интеграция с социальными сетями.Мультискрин (функция позволяет начать просмотр на одном экране, например на телевизоре, а продолжить на другом — например на планшете).Формирование предложений по просмотру фильмов с учетом предпочтений пользователя.Качество изображенияВ интерактивном ТВ применяются различные стандарты качества изображения — от SD до 3D и Ultra HD. Это позволяет выбрать вариант в соответствии с финансовыми возможностями и параметрами экрана домашнего ТВ-оборудования.

Простота подключения и настройки

Пользователь может получить телесигнал двумя способами:

По выделенной линии от провайдера. Этот метод применяется в многоквартирных домах. Обычно оператор прокладывает кабель в подъезд, после чего все его жители при желании могут протянуть провод от раздаточной коробки на лестничной клетке до квартиры. Возможны варианты подключения с установкой Wi-Fi-роутера или без него.Для ежемесячной оплаты пользователям достаточно включить оплату интерактивного телевидения в пакет услуг, которые они заказывают у интернет-провайдера.По телефонному проводу. Это индивидуальное подключение, доступное владельцам домашнего городского телефона. На провод устанавливается двойник-свитч, в который входят шнуры от телефона и от ADSL-модема или декодера. Последний соединяется с телевизором при помощи антенного кабеля. Телевизором и телефоном можно пользоваться одновременно.Цена за подключениеПодключение у разных операторов стоит от 0 до 500 рублей.

Тарифы

Ежемесячная абонентская плата — от 200 до 1500 рублей (в зависимости от выбранного набора ТВ-каналов и функций). Интерактивное телевидение можно подключить вместе с проводным Интернетом: такой пакет услуг обходится в среднем в 350–2000 рублей в месяц.

Какое интерактивное ТВ лучше подключить?

Услуги интерактивного телевидения предоставляют все лидеры рынка телекоммуникационных услуг — «Ростелеком», «МТС», «Билайн».

Какое ТВ подключить?

Как говорилось выше, спутниковые антенны рекомендуется устанавливать на крышах, балконах и южных стенах рядом с окнами. Поскольку южная стена только одна, большинству жителей многоквартирных домов приходится монтировать антенны на кровле. Это неудобно, так как выход на крышу обычно затруднен, а в худшем случае дорогую «тарелку» могут легко украсть. Поэтому спутниковое ТВ чаще подключают в частных домах или загородных коттеджах на охраняемых территориях.

В многоквартирных домах оптимальным вариантом будет кабельное или интерактивное телевидение. Подключение максимально простое, не потребует дорогостоящего оборудования, его можно осуществить даже самостоятельно.

Общим достоинством кабельного и спутникового ТВ является свобода выбора телеканалов и удовольствие от просмотра телепередач. Но есть и общий недостаток — вам придется выделить время на то, чтобы вникнуть во все нюансы подключения, проконсультироваться у специалистов, освоить неизвестные ранее термины. Универсальная недорогая альтернатива — интерактивное ТВ, для которого необходимы только выход в Интернет, телевизионная приставка с обыкновенным USB-разъемом и пульт дистанционного управления на батарейках. Такое оборудование может подключить самостоятельно любой интернет-пользователь.

На сегодня это наиболее оптимальное и современное решение для любителей посмотреть телевизор.

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