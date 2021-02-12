Семья сгорела заживо в СКО

Погибли: четырехлетний ребенок и трое взрослых.

В райцентре Булаево произошел пожар, сообщает zakon.kz.

11 февраля в 07:02 на телефон "112" оперативному дежурному ДЧС СКО поступила информация о пожаре в деревянном частном жилом доме по адресу: ул. Степная, 31, Булаево района им. М.Жумабаева. пресс-служба ДЧС СКО

По словам соседей, в доме проживала семья.

На момент прибытия пожарного подразделения кровля дома горела открытым пламенем. Вскоре в доме произошел взрыв газового баллона, обрушилась кровля. В ходе ликвидации пожара были обнаружены безжизненные тела четырех человек: мужчины (хозяина дома 1993 г.р.), его супруги (1992 г.р.), их сына (2017 г.р.) и женщины (личность устанавливается), - уточнили в ведомстве.

В областном ДЧС отметили, что пожар был локализован в 09:03, ликвидирован - в 13:54. В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава ДЧС СКО и ГУ "СПиАСР".

В результате пожара огнем дом уничтожен полностью. Причина и материальный ущерб устанавливаются. Родным погибших оказывается психологическая помощь, - добавили в ведомстве.

Фото: ДЧС СКО

По данным Первого канала "Евразия", погибла целая семья: родители, их маленький сын и родственница-студентка - двоюродная сестра погибшей хозяйки дома. В живых осталась только старшая дочь - семилетняя Варвара.

В эту ночь она ночевала у бабушки. Сейчас с ребенком работает наш психолог, которая выехала на место. начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО Дмитрий Растихин

По словам жительницы Булаево Анастасии Отрадновой, семья была хорошей и благополучной.

Она учительницей работала в школе. Мы, как родители, решили сделать пост такой, кто сколько сможет. Я отдам деньги маме, а там уж она сама как сможет. Представьте, четыре человека хоронить, нужно выкопать могилы, купить гробы. Хоть какая то помощь, - рассказала она.

По предварительной версии, причина возгорания - неисправная печь. Может, просто не выдержала нагрузки. Только с начала года в пожарах в области уже 15 погибших. Но трагедия в семье девочки, которая в одночасье осталась полной сиротой, объединила в желании помочь людей даже чужих.

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