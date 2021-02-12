Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Синоптики прогнозируют туман, гололед, низовую метель и сильный ветер.

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и шести областях Казахстана с 20:00 11 февраля по 21:00 12 февраля, передает zakon.kz.

Как сообщили в РГП "Казгидромет", 12 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается туман.

В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. В Актобе ожидается гололед.

В Атырауской области местами ожидается туман. В Атырау ожидается туман.

12-14 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 12, сутки 13, 14 февраля местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Таразе 12-14 февраля временами ожидается туман.

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