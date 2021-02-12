Instagram будет удалять аккаунты за оскорбления в личных сообщениях

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В компании уточнили, что нарушать тайну переписки и просматривать тем или иным образом сообщения не планируют
Социальная сеть Instagram начинает удалять аккаунты пользователей за высказывания, разжигающие вражду по признакам расовой или религиозной принадлежности, в личных сообщениях, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщается в блоге социальной сети.
В соцсети напомнили, что не допускают разжигания ненависти, в том числе оскорбительных высказываний на почве расизма или религии. До настоящего момента Instagram временно запрещал отправлять личные сообщения пользователям, нарушающим в переписке эти правила.
Теперь, если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его учетную запись, — пригрозили в социальной сети.
В компании уточнили, что нарушать тайну переписки и просматривать тем или иным образом сообщения не планируют. Блокировка будет вводиться на основании жалоб пользователей, подвергшимся оскорблениям.
Как отметили в Instagram, новое ужесточение правил вызвано недавней серией оскорблений в личных сообщениях, направленным с ряда аккаунтов игрокам английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Соцсеть готова сотрудничать с правоохранительными органами Великобритании в расследовании этого дела.
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