В Китае наступил 4719-й год под покровительством металлического быка

Год Белого металлического Быка — праздник, который отметят несколько миллиардов человек по всему миру.

Почти 1,5 млрд китайцев по всему миру в ночь с четверга на пятницу встретили Новый год по лунному календарю, который пройдет под покровительством Белого металлического быка, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В этом году большинство жителей КНР провели новогоднюю ночь дома: шумные празднования, походы в рестораны и народные гулянья пришлось отложить из-за коронавируса.

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У китайского Нового года нет фиксированной даты, она определяется по лунному календарю. Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. День строго высчитывается и выпадает на дату между 21 января и 21 февраля. Стоит отметить, что Китай встретит не 2021-й, а 4719-й.

Считается, что люди, рожденные в год Быка, — ответственные, верные, любимчики начальства, они легко двигаются по карьерной лестнице. Но вот чувства юмора и романтики им часто недостает. А еще Быки обычно поздно вступают в брак.

В китайской культуре это животное является символом балaнса между практичным и божественным началом, оно чaсто изображается в китaйской живописи.

Согласно гороскопам, ожидается, что год Белого металлического быка принесет с собой переменены. Особенно это коснется тех, кто был рожден в год Козы по восточному календарю.

Для тех, кто не хочет отпугнуть от себя удачу, следует помнить о некоторых традициях и обычаях первой недели лунного года. Например, нельзя мыть и стричь волосы, так как это символизирует "отсечение и потерю богатства". По тем же причинам нельзя подметать и мыть полы, стирать одежду, а также брать и давать деньги взаймы. Кроме того, китайцы не рекомендуют в первый день года есть кашу, так как это может привести к бедности.

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