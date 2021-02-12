Первый президент Украины рассказал об отношении к Зеленскому

Леонид Кравчук заявил, что Зеленский действительно хочет установить мир в Донбассе.

Руководитель делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет установить мир в Донбассе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Я могу говорить откровенно: я Зеленского, как и других президентов, не обожествляю. Я общаюсь с ним и вижу, что он искренне хочет установить мир в Донбассе, — отметил первый глава Украины.

По его мнению, дело не в предвыборных обещаниях, просто Зеленский человек.

Он не хочет, чтобы украинцы умирали, чтобы разрушалась жизнь людей и инфраструктура. Он не хочет, потому что это наша земля. Мы не хотим, чтобы она обливалась кровью, — заявил Кравчук.

Политик считает, что Зеленского несправедливо обвиняют в попытках саботировать Минские соглашения. Проблемы на переговорах с Россией в рамках ТКГ возникают из-за разного взгляда на последовательность их реализации и нежелания другой стороны идти на компромиссы, считает Кравчук.

Он также подчеркнул, что Киев не может соблюдать перемирие, пока на позициях со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) остаются наемники.

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