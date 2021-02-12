Щенок-циклоп родился на Филиппинах. Видео

Хозяйка планирует сохранить тело одноглазого щенка на память.

Уникальный щенок родился у собаки в муниципалитете Тангалан на Филиппинах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Как сообщает телеканал GMA News Online, 6-7 февраля Эми де Мартин (Amie d Martin) поделилась в соцсетях фотографиями щенка. У животного отсутствовал нос, его морда была деформирована, а его единственный глаз располагался по центру головы.

Циклоп умер вскоре после того, как появился на свет.

Ветеринар пояснил, что у щенка могла развиться циклопия из-за того, что его мать проглотила токсин, пока он был в утробе.

Хозяйка планирует сохранить тело одноглазого щенка на память.

Циклопия встречается у одного из 16 тысяч животных, и чаще всего родившиеся с мутацией живут недолго. Аномалия названа в честь одноглазого великана из древнегреческих мифов.

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