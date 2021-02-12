Смертность от коронавируса и пневмонии снизилась в Казахстане

Умерли 5 человек.

В Казахстане смертность от коронавируса и пневмонии немного снизилась, сообщает zakon.kz.

От коронавируса и пневмонии за сутки скончались 5 человек.

На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 847 человек (15 440 КВИ+ и 9 407 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 372 пациента, на амбулаторном уровне – 19 475 пациентов. Зафиксировано 4 смертельных случая, - говорится в сообщении Минздрава.

По пневмонии зарегистрировано 82 случая заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 286 человек.

За прошедшие сутки, 11 февраля, зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 200 044 случаев.

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