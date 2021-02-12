AsiaCredit Bank лишили лицензии

Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд тенге.

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" лишили лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, сообщает zakon.kz.

В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) от 11.02.2021 года № 22 принято решение о лишении АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" (далее – Банк) лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Банку Агентством, - говорится в сообщении ведомства.

Основанием лишения лицензии явились: – систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов; – систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования; – невыполнение крупным участником Банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

Размер активов Банка на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд тенге, ссудный портфель - 45,0 млрд тенге, в том числе 31,6 млрд тенге или 70,0% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 75 млн тенге, при этом размер неисполненных клиентских платежей превышает 8,0 млрд тенге.

Отмечается, что с октября 2019 года из-за недостатка ликвидных активов для покрытия оттока средств клиентов, Банк начал нарушать установленные регулятором пруденциальные нормативы.

Агентством были приняты 14 мер надзорного реагирования, направленных на улучшение положения банка и составлено 73 протокола об административных правонарушениях.

В Банке по состоянию на 1 февраля 2021 года имеются депозиты 23 174 физических лиц с совокупным остатком порядка 19 млрд тенге. Депозиты 97,7% вкладчиков, физических лиц банка, покрываются гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" в полном объеме.

Приказом председателя Агентства от 11 февраля 2021 года №51 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначен Ерлан Сәрсенбекұлы, сотрудник Агентства, - отмечено в сообщении.

С 12 февраля 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка.

По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" по телефону +7 (727) +7 (727) 330 88 11, 355 05 35.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!