Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Финансовая пирамида в Карагандинской области заработала более 80 млн тенге

Фото: stopfake.kz 12 февраля 2021, 09:57

Начато досудебное расследование.

В Карагандинской области действовала финансовая пирамида, сообщает zakon.kz.

По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, сотрудниками ведомства в феврале была пресечена деятельность крупной инвестиционной пирамиды.

Предварительно по версии следствия в 2020 году организатором привлечены денежные средства физических лиц на сумму более 80 миллионов тенге, с условием получения ежегодного дохода в размере 18% от суммы вклада в тенге и 6% - в валюте. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.217 УК, установлено потерпевших в количестве более 180 лиц, - отметили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
От имени Димаша в Казнете разыгрывают по 10 тыс долларов
Обнаружена новая планета похожая на Землю