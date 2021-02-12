Финансовая пирамида в Карагандинской области заработала более 80 млн тенге

Начато досудебное расследование.

В Карагандинской области действовала финансовая пирамида, сообщает zakon.kz.

По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, сотрудниками ведомства в феврале была пресечена деятельность крупной инвестиционной пирамиды.

Предварительно по версии следствия в 2020 году организатором привлечены денежные средства физических лиц на сумму более 80 миллионов тенге, с условием получения ежегодного дохода в размере 18% от суммы вклада в тенге и 6% - в валюте. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.217 УК, установлено потерпевших в количестве более 180 лиц, - отметили в ведомстве.

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