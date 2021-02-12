Сара Назарбаева отмечает 80-летие

Для нее нет чужих детей.

12 февраля супруга Нурсултана Назарбаева отмечает 80-летний юбилей, сообщает zakon.kz.

Добрая и заботливая – такие слова используют в своей речи очень многие казахстанцы, говоря о Саре Назарбаевой. Много лет Сара Алпысовна занимается деятельностью по охране материнства и детства, укреплению института семьи, семейных, нравственных ценностей, развитию образования, воспитанию подрастающего поколения, способствует совершенствованию законодательства и издает книги в этих сферах.

Безусловно, к числу наиболее важных проектов Сары Алпысовны относится проект "SOS детские деревни Казахстана".

Благодаря ее личным усилиям сегодня детские деревни – показательный пример того, как необходимо растить, воспитывать ребенка, оставшегося без попечения родителей, сформировать самостоятельного человека, способного стать полноценным членом общества.

Первая детская деревня была открыта в Алматы в 1997 году, вторая – в Нур-Султане в 2000 году, третья – в Темиртау в 2004-м. С момента принятия Закона о детских деревнях из стен детских деревень выпущено более 2 500 тысяч детей. В настоящее время в 15 детских деревнях воспитывается 941 ребенок, из них в 3 SOS – детских деревнях проживают около 300 детей.

Большая заслуга Сары Назарбаевой в том, что она внедрила в нашей стране новую модель воспитания детей, оставшихся без попечения родителей – когда дети помещаются в ту среду, которая максимально приближена к семье. И эта модель, как показывает время, выдает успешные результаты: дети лучше социализируются, у них есть моральные, семейные ценности. Годы идут, а дело Сары Алпысовны живет и продолжает развиваться! Я знаю, что она занималась изданием книг, направленных на укрепление нравственности, продвигала важные изменения в законодательство по охране материнства и детства. Она очень искренний и светлый человек, который реально многое сделал для казахстанских детей, - рассказывает директор "SOS детская деревня Астана" Зауреш Арыстанова.

Необходимо отметить, что "SOS детские деревни Казахстана" участвуют в оказании помощи и другим детям, живущим в иных учреждениях и семьях. В деревнях реализуются социальные проекты по профилактике социального сиротства и поддержке семей в трудной жизненной ситуации. Для этого при каждой детской деревне работает Центр поддержки детей и семьи. Обратившись в такой центр, можно получить помощь психолога, логопеда и других специалистов, а также важную информацию по вопросам улучшения здоровья, выхода из кризисных ситуаций и др.

Пожалуй, чтобы лучше понять атмосферу, созданную в детской деревне, эффективность ее работы, нужно послушать людей, проводящих свое время там.

Я работаю более 20 лет в детской деревне. Сейчас у меня на руках 5 детей. До этого взрастила и воспитала 10 ребят. Мы – семья. Каждый новый год мы встречаем вместе, дарим подарки друг другу. Мои дети приезжают ко мне из разных городов. Они успешные – кто-то работает, кто-то учится. Во время первой встречи с Сарой Алпысовной я сильно переживала. Но как только она начала знакомиться с нами, все волнения и переживания улетучились. А появились чувства искренней заботы, безмерной любви, поддержки и простоты. Она нам как мама, добрая и заботливая. Она своими добрыми делами показала, что чужих детей не бывает. У каждого ребенка должна быть мама! - говорит Жанар Рахимбаева - воспитатель-мама.

Кстати, по поводу поддержки образования детей. В 2014 году Сара Алпысовна открыла образовательные депозиты для каждого ребенка, проживающего в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей. Всего было открыто 7 783 вклада. На эти гранты уже тысячи выпускников детских домов отучились в ВУЗ-ах и колледжах.

Сара Назарбаева посвятила себя самому благородному делу – поддержке семьи, воспитанию и образованию детей. И эти устремления являются примером человеколюбия. Они придают людям силу, вселяют веру в лучшее и вдохновляют многих также совершать светлые поступки во благо других.

Сара Алпысовна Кунакаева (девичья фамилия) родилась 12 февраля 1941 года в селе Кзыл-Жар Карагандинской области.

В 1962 году Сара Алпысовна вышла замуж за Нурсултана Назарбаева.

Как писал позднее сам Нурсултан Абишевич, "самым памятным днем тех лет вошла в мою жизнь первая встреча с будущей женой Сарой. А произошла эта встреча... под доменной печью, после аварии. Когда происходит авария и металл проливается на землю, смена не уходит, пока не восстановит желез­нодорожное движение. Такой уж твердый порядок: хоть день, хоть сутки, но сами разбирайтесь с собственными огрехами. Вот в такой неприятный момент – почти сутки на ногах, все в саже, прокопченные, одни глаза да зубы блестят – и повстречал я девушку, которая в ту ночь дежурила по электроподстанции и пришла посмотреть, что у нас под печью творится…".

Молодые сыграли комсомольско-молодежную свадьбу. Счастливая молодая семья быстро росла: у них родились дочери - Дарига, Динара, позднее Алия.

За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций. Среди них такие весомые, как Международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, Международная премия Unity, Премия "Курманджан Датка". Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания". Из рук Софи Лорен Сара Алпысовна получила международную премию "Золотое сердце", учрежденную Красным Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения.

В 2010 году она удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International – "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.

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