Димаш Кудайберген дарит 10 тыс. долларов: новый фейк в Сети

Не обошли стороной мошенники и Димаша Кудайбергена.

Мошенники продолжают играть на доверии казахстанцев, прикрываясь именами знаменитых артистов, передает zakon.kz.

Местом для обмана становится Facebook. В начале 2021 года в этой соцсети казахстанцев активно атаковала реклама некоего "Опроса от Тимати". Для правдоподобности было приложено видеообращение артиста и продюсера, людям обещали миллионы тенге за ответ на простые, но в итоге перенаправляли на фишинговый сайт, и еще требовали бешеные комиссии за выплату "выигрыша".

Не обошли стороной мошенники и Димаша Кудайбергена. На Facebook появилась страница Diimaаsh, рассчитанная на доверчивых пользователей. Вновь созданная страница содержит всего 2 поста - аватар с фото Димаша и запись старого прямого эфира певца.

Сегодня я благословляю всех вас. Первые 1 000 человек, которые оставят здесь комментарии получат 10 000 долларов. Поверьте, это правда. Этот приз предназначен для людей, которые никогда раньше не выигрывали наши призы, – говорится в подписи к видео.

Дополнительным подтверждением, что это фейковая страница, стало сообщение в комментариях от авторов страницы.

Людям, которые оставляли комментарии и делились моим сообщением: шаг 1, немедленно зарегистрируйте здесь свое имя (ссылка на фишинговый сайт), шаг 2, подождите 30 минут и мы отправим вам подарок, – гласит сообщение.

Если люди перейдут по ссылке, то их данные будут украдены и окажутся в руках мошенников. В результате их пароли, данные банковского приложения будут доступны обманщикам, и они смогут пользоваться ими в своих целях.

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