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Послы Казахстана в Армении, Чили и Бразилии освобождены от должностей

Фото: 112.ua 12 февраля 2021, 10:56

Соответствующий указ подписал Токаев.

Тимур Уразаев и Кайрат Саржанов освобождены от должности послов, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Указами Главы государства освобождены:

Уразаев Тимур Бибиталиевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;

Саржанов Кайрат Асаниязович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.

Тимур Уразаев был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Республике Армения в 2016 году.

фото: panorama.am

Кайрат Саржанов был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Федеративной Республике Бразилия, Аргентинской Республике, Республике Чили в 2017 году.

фото: Казинформ

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