Онлайн-трансляция заседания фракции Nur Otan в Мажилисе

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Запланировано участие премьер-министра страны Аскара Мамина, членов правительства.
В Мажилисе под председательством спикера Мажилиса, руководителя парламентской фракции Nur Otan Нурлана Нигматулина проходит расширенное заседание фракции, сообщает zakon.kz.
На повестке дня – обсуждение "Дорожной карты" по реализации Предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: достойная жизнь каждому".
В заседании запланировано участие премьер-министра страны Аскара Мамина, членов правительства.
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