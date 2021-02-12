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Онлайн-трансляция заседания фракции Nur Otan в Мажилисе

Фото: www.inform.kz 12 февраля 2021, 10:58

Запланировано участие премьер-министра страны Аскара Мамина, членов правительства.

В Мажилисе под председательством спикера Мажилиса, руководителя парламентской фракции Nur Otan Нурлана Нигматулина проходит расширенное заседание фракции, сообщает zakon.kz.

На повестке дня – обсуждение "Дорожной карты" по реализации Предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: достойная жизнь каждому".

В заседании запланировано участие премьер-министра страны Аскара Мамина, членов правительства.

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