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Разъяснения КГД о введении 1 этапа всеобщего декларирования

Фото: inbusiness.kz 12 февраля 2021, 11:00

Ведущей выступит Дина Кусаинова.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Всеобщее декларирование: Эпизод I".

Официальный представитель КГД, следуя тренду "слышащего государства" и активного присутствия в соцсетях и на информационных площадках, даст разъяснения по внедрению 1 этапа всеобщего декларирования, а также ответит на ваши вопросы.

Ведущая: Дина Кабдылманаповна Кусаинова, руководитель Управления всеобщего декларирования Департамента государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Модератор: Айдар Масатбаев, дипломированный налоговый эксперт LLM, юридический консультант "Палата профессиональных юридических консультантов".

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