Капитан сборной по боксу рассказал о бое за титул в профи

Спортсмен заявил, что крайние несколько недель тренировки проходят с акцентом на специальную подготовку.

Капитан сборной РК по боксу, обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев (2-0) 27 февраля может стать обладателем титула на профиринге WBO ASIA PACIFIC в первом тяжелом весе, если победит ирландца Стивена Уорда (13-1 4КО). Не значит ли это, что будущий олимпиец настроился на выступления только в профи, ответил сам боксер, передает zakon.kz.

Я член национальной сборной Казахстана, кроме того, ребята и тренерский штаб доверили мне капитанскую повязку, это заставляет трудиться и выкладываться с удвоенной энергией. Буду стремиться показать максимальный результат на Олимпиаде. Главное, подойти к главным стартам планеты без травм и в оптимальной форме. Переходя в профессионалы, я ставил перед собой только максимальные цели. Думаю, что мечтой каждого боксера является пояс чемпиона мира. Мы к этому идем. Горжусь, что сотрудничаю с MTK GLOBAL. Надеюсь, вместе мы достигнем поставленных целей. - сказал Камшыбек в интервью Sporttime.

Спортсмен заявил, что крайние несколько недель тренировки проходят с акцентом на специальную подготовку. Был проделан объем по общефизической подготовке, выносливости, скоростно-силовой работе в составе национальной сборной Казахстана в Соединенных Штатах Америки. В настоящее время боксер отрабатываем с тренерским штабом по профи-рингу различные варианты технико-тактических действий.

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