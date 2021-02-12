Снег и потепление ждут казахстанцев на выходных

Преимущественно ожидается погода без осадков.

На север и запад Казахстана смещается циклон из районов Москвы, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 13-15 февраля.

По данным синоптиков, циклон из районов Москвы продолжает смещаться на западные и северные регионы республики.

С его приходом ожидаются осадки в виде дождя и снега, повышение температуры воздуха, а также усиление ветра с низовой метелью, - отметили метеорологи.

Остальная часть территории страны будет находиться в поле повышенного давления.

Преимущественно ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, - говорится в сообщении.

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