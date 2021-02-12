Алматы на 6 дней станет мировым эпицентром зимнего спорта

В Национальном Олимпийском комитете Казахстана рассказали о преимуществах чемпионата мира по фристайлу в Алматы.

В Алматы состоялась встреча генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрея Крюкова с директором по фристайлу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андреа Ринальди. Главными вопросами на повестке дня были организация предстоящего чемпионата мира по фристайлу в южной столице, подготовка к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, представительство нашей страны в управляющих органах Международной федерации, а также развитие вида спорта в нашей стране, передает zakon.kz. Чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах могул и акробатика будет проводиться впервые в Казахстане. Для нашей страны и нашей команды эти соревнования имеют очень высокую значимость, в том числе и потому, что это квалификационный турнир и крайний мировой чемпионат перед Зимними Олимпийскими играми в Пекине.

Домашняя трасса должна помочь нашим атлетам укрепить свои позиции в мировых рейтингах, и выполнять в дальнейшем олимпийскую квалификацию. Во-вторых, сама организация чемпионата мира в столь кратчайшие сроки позволит упрочить позиции самой национальной лыжной ассоциации, что опять же важно в преддверии зимней Олимпиады. Сегодня, когда очень немногие страны могут обеспечить качественное проведение соревнований такого ранга, наша национальная ассоциация подтверждает на всех уровнях высокий профессионализм и свою компетентность. Поэтому проведение таких значимых мероприятий помогает укреплять наши позиции на международном уровне и не только в спорте. Проведение домашнего мирового первенства обеспечивает объективный подход к судейству наших спортсменов, повышает квалификацию наших судей и технического персонала. Всё это в итоге позволяет обеспечивать устойчивое развитие вида спорта и хорошие результаты выступлений спортсменов, - отметил Андрей Крюков.

Национальный олимпийский комитет совместно с национальными федерациям по видам спорта постоянно работает над установлением тесного сотрудничества с международными федерациями. Это позволяет увеличивать казахстанское представительство в их руководящих органах.

Совокупность всех этих совместных действий позволяет защищать интересы отечественного спорта на международном уровне и повышать авторитет нашей страны. Кроме того, необходимо отметить, что эти дисциплины очень популярны в странах северной Америки, Австралии, и теперь уже в странах Азии. Международные специалисты рассматривают Китай и Японию в качестве стран с высочайшим потенциалом развития этих видов спорта в самом ближайшем будущем, а мы в свою очередь уже являемся лидерами региона, и казахстанские спортсмены заявляют о себе на всех мировых первенствах, уже вытесняя с подиума признанных лидеров. Мы уже видим, как позитивно повлияли этапы Кубка мира для фристайлистов: обе команды растут, появилась талантливая молодёжь, их результаты улучшаются. Алматы в свою очередь уже стал устойчивым центром зимнего спорта и чётко обозначен на мировой спортивной карте, а алматинские трассы вошли в число традиционных в ежегодном календаре FIS. Сегодня ряд Всемирных федераций по летним и зимним видам спорта обращаются к нам с просьбой о проведении соревнований самого высокого уровня, так как Казахстан уже стал устанавливать стандарты качества проведения мировых чемпионатов и считается одним из самых желаемых хостов. Наши суперсовременные спортивные сооружения, поддержка государства и профессионализм многих Национальных федераций позволили достичь такого всемирного признания. Инвестиции, сделанные в спорт за прошлые годы, сегодня уже устойчиво работают на имидж нашей страны, а наши спортсмены на всех уровнях входят в число мировых лидеров. Хочу также отметить, что при проведении "домашних" соревнований очень важны телетрансляции. Как организаторы телетрансляций покажут наши преимущества, так и будет восприниматься наша страна. Очень важна качественная организация телевещания. Из-за пандемии, свежий спортивный телевизионный контент, как глоток воздуха для любителей спорта по всему миру. Сегодня все лучшие спортивные ТВ каналы стоят в очереди за свежим контентом, и тем более прямыми эфирами по зимним видам спорта. Специалисты прогнозируют очень широкий охват, так как будут представлены спортсмены со всех континентов. В течении 6 дней весь мир будет следить в прямом эфире за происходящим в алматинских горах и наслаждаться качественным спортивными шоу в окружении красивейшей природы. В заключении хочу сказать, что мы все очень надеемся на успешное выступление наших команд и наших признанных лидеров Юлии Галышевой, Дмитрия Рейхарда, Жанботы Алдабергеновой, а также талантливых молодых спортсменов, которые получат возможность защитить честь страны на домашнем чемпионате мира, - сказал Андрей Крюков.

На встрече также обсуждались вопросы подготовки казахстанской национальной сборной к Олимпийским играм Пекин-2022, а также возможности привлечения к подготовке команд ведущих мировых специалистов в качестве консультантов, способных помочь в повышении результатов отечественных спортсменов. Рейс-директор по фристайлу FIS согласился с тем, что проведение таких турниров положительно влияет на развитие вида спорта, и высоко оценил уровень казахстанских атлетов. Кроме того, г-н Ринальди отметил, что уже осмотрел трассу на "Шымбулаке" и в данный момент тесно работает с организационным комитетом предстоящего мирового первенства.

От имени Международной федерации хотел бы выразить признательность Правительству Казахстана, Министерству культуры и спорта и Национальному олимпийскому комитету за готовность провести чемпионат мира в столь короткие сроки. Сегодня можно утверждать, что Правительство Казахстана, взяло пандемию под контроль. Многие, даже более развитые страны, до сих пор не могут обеспечить безопасный для системы здравоохранения уровень контроля пандемии. Здесь мы видим отличную дисциплину и высокую ответственность, что позволяет вам переживать пандемию в гораздо более комфортных условиях, чем многие другие страны. Всё это указывает на высокую компетентность и решительность ваших государственных органов, что в итоге обеспечит безопасность проведения соревнований. Хочу отметить, что именно безопасность является главным критерием при выборе страны-хозяйки чемпионата. Уверен, что профессионализма национальной федерации достаточно, чтобы чемпионат мира был проведен на самом высоком уровне. При выборе организатора мирового первенства принималось во внимание то, что Казахстан имеет уже богатый опыт организации подобных стартов. Приятно видеть, что спортивное наследие олимпийской заявки Алматы-2022 развивается и активно используется, делая город мировым центром зимних видов спорта, - отметил Андреа Ринальди.

Одним из важных вопросов во время обсуждения стало обеспечение безопасности участников соревнований. Как отметил Андрей Крюков, в прошлом году Национальный Олимпийский комитет Казахстана совместно с Министерством культуры и спорта разработали специальный регламент проведения спортивных и тренировочных процессов национальных команд в условиях карантина, который позволил обеспечить безопасность спортсменов и персонала. Руководствуясь этим регламентом, успешно было проведено более 40 соревнований национального уровня с июля 2020 года по сегодняшний день. На всех чемпионатах были внедрены новые регламенты, которые позволяли четко обеспечивать безопасность и защиту от инфекции всех групп задействованных в организации турниров атлетов, персонала и представителей федераций. Эти меры будут в полной мере интегрированы в официальный регламент Международной федерации по организации чемпионата мира. Обеспечение безопасности и охрана здоровья участников будет главной задачей для организаторов. Напомним, чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах "могул" и "лыжная акробатика" пройдет с 8 по 11 марта на горнолыжном курорте "Шымбулак". Кроме того, 13-14 марта 2021 года там же состоится финал Кубка мира по лыжной акробатике и могул, о чем было объявлено ранее.

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