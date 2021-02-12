Мамин представил Дорожную карту по реализации предвыборной программы "Nur Otan"

Дорожная карта включает 362 мероприятия.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании фракции партии "Nur Otan", которое провел председатель Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции Нурлан Нигматулин, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По поручению Председателя партии "Nur Otan", Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева разработана Дорожная карта по реализации предвыборной программы партии "Путь перемен: достойную жизнь каждому!". Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поручил принять меры по своевременному и эффективному исполнению предвыборной программы", — сказал Мамин, представляя документ депутатам.

Дорожная карта включает 362 мероприятия по реализации четырех направлений Предвыборной программы: "Равные возможности для всех", "Интеллектуальная, здоровая и бережливая нация", "Устойчивое развитие экономики и регионов", "Подотчетное государство и ответственные граждане". Будут реализованы системные меры по поддержке и укреплению казахстанских семей путем наращивания объемов жилищного строительства, в том числе льготного социального жилья, развития женского предпринимательства, дошкольного и среднего образования.

Правительство примет меры по дальнейшему развитию и модернизации инфраструктуры городов и сел, реконструкции и обеспечению придорожным сервисом республиканских дорог. Качественный и устойчивый экономический рост будет обеспечен за счет сбалансированной макроэкономической политики, дальнейшей диверсификации экономики, таргетированного привлечения инвестиций и проактивного продвижения экспорта.

Будут реализованы комплексные меры по сохранению и увеличению занятости населения. Ежегодно активными формами занятости будут охвачены не менее 700 тыс. человек. К 2025 году все государственные услуги будут автоматизированы и переведены в электронный формат.

Разработанный проект Дорожной карты включает в себя все необходимые мероприятия для полноценной и качественной реализации Предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: достойную жизнь каждому!". Правительство обеспечит своевременное исполнение всех мероприятий. Результатом реализации всех мер станет реальное повышение качества жизни и благосостояния населения в условиях новой реальности, — сказал Аскар Мамин.

После выступления Премьер-Министра члены Правительства ответили на вопросы депутатов о различных аспектах реализации предвыборной программы партии "Nur Otan".

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