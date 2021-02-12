Руслан Даленов получил новую должность

Приложение zakon.kz
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С 8 февраля он назначен заместителем председателя правления ЕАБР.
Руслан Даленов назначен заместителем председателя правления Евразийского банка развития, передает zakon.kz.
С 8 февраля назначен заместителем председателя правления ЕАБР, сообщается на сайте банка.
Руслан Даленов в разные годы занимал посты вице-министра финансов Казахстана, первого вице-министра национальной экономики РК. С 2019 по январь 2021 года был министром национальной экономики Казахстана.
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников (Казахстан, Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан, таджикистан), расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.
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